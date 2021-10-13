'5. yargı paketinde de sorunumuz çözülmezse güvenimiz sarsılacak'

Resul Ekrem Şahan Ankara

Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Cumhurbaşkanımızın yurt dışındayken ‘Paris İklim anlaşması ülkeme dönünce meclise gelecek’ sözü, Bakanlar ve vekiller tarafından anında yerine getirilmiş ve Meclisten onaylanarak geçmiştir. Aile konusu vatan konusu olduğu halde verilen sözlerin yerine getirilmemesi mağdurlarda hayal kırıklığı yaratmıştır. Meclis kulislerinde çocuk icrasının beşinci yargı paketinde yerine getirileceği fakat süresiz nafakanın seçim sonrasına bırakılacağı konuşuluyor. Beşinci yargı paketinde de süresiz nafaka, nafaka tazyik hapsi, boşanma davalarının uzunluğu, çocuk haczi ve genç evlilik mağduriyetleri yer almaz ise mağdurların Cumhur İttifakı’na güveni sarsılacaktır. Evliliklerin azaldığı, boşanmaların arttığı bir dönemde bu konuda artık bir başka yargı paketi beklemeye tahammülümüz kalmamıştır” dedi.



Mağdurlardan Mehmet Arıkan, bir buçuk yıl önce boşanma davası açtığını belirterek “Evde psikolojik ve ekonomik şiddet gördüm sokağa çıkma yasakları pandemi koşullarında otellerde kaldım. Tanık beyanları ve belgelerle gördüğüm psikolojik ve maddi istismarı mahkemede belgeledim. Bin 500 TL tedbir nafakası ödüyorum. Çocuğumu Malatya’ya götürdü. Ne bana ne aileme göstermiyor. Ancak icra yoluyla görebiliyorum. Uzak ve maliyetinin altından kalkamadığım için artık gidip göremiyorum bile” tepkisini gösterdi.



Toplumsal cinsiyet eşitliği, süresiz nafaka, LGBT gibi ‘Evrensel yalanların’ Türkiye’de toplumsal uçurumları tetiklemesini eleştiren bir siyasi partinin olmamasını eleştiren Avukat Ebubekir Esad Baş ise, “Sorunla ilgili çözüm üretilmediği takdirde, İslami geleneksel Anadolu aile hassasiyetine sahip olan toplumsal irade, seçimde gereken tepkiyi açık şekilde gösterecektir” dedi.