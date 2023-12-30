5. Uluslararası Altın Yıldız Ödülü Başkan Yakut’un

2019’da Eleşkirt’te göreve başladıktan sonra, uzun yıllardır devam eden su, doğalgaz ve çöp sorunlarını çözen Yakut, 70’ten fazla yenilikle, Eleşkirt’e kattığı değerden dolayı ödüle layık görüldü.

Yakut, ödülünü alırken mesai arkadaşlarını da unutmadı. Yakut, “Bu ödüldeki en büyük pay ekibim mesai arkadaşlarımın. Ödülü de Eleşkirt halkıma armağan ediyorum. Halkımız, her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Yeni projelere imza atıldı

Yakut,” 4 yılda ilçemize ve halkımıza verdiğimiz hizmetler ve kattığımız değer ile bu ödüle layık görüldüm. Eleşkirt’e hizmet etmekten onur duyuyorum. Göreve geldiğimizden bu yana su ve doğalgaz gibi köklü sorunları çözerek ve birçok yeni projeyi hayata geçirerek halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Belediyemizin kaynaklarını, yine halkımıza verdiğimiz hizmetler için kullanıyoruz. Bundan sonra da Eleşkirt’e değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz” yorumunu yaptı. Hizmetler ve yöneticilikteki başarısından dolayı En İyi Belediye Başkanı ödülü verilen Ramazan Yakut, törendeki konuşmasında ödüle layık görenlere ve kendisine güvenen Eleşkirt halkına teşekkür etti.