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Dünya

5 ülkeyi çılgına çeviren görüntüler! ABD'li ismin Türkiye paylaşımı olay oldu

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına destek veren Libya'dan gelen davete giden Ankara'nın politikalarını sosyal medya üzerinden dünyaya anlatmaya çalışan ABD'li siyaset uzmanı Michael Doran, çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:01:00 -

ABD'li siyaset uzmanı Michael Doran, Türkiye'nin Libya politikasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Libya'yı sömüren küresel güçler yer alıyor. Fransa, BAE, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır'ın saldırısına uğrayan Libya'ya yardıma gelen Türkiye'ye düşman güçlerini püskürtüyor.

ABD'li ismin paylaşımı kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Paylaşım BAE ve Suudi trollerini çıldırttı.

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