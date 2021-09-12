5 ülkeden çağrı: Zamanında yapın

ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere Libya'da taraflara, seçimleri planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapma çağrısında bulundu.

Beş ülkenin Libya'daki büyükelçiliklerinin ortak açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in, kapsamlı, özgür ve adil parlamento ve başkanlık seçimlerinin zamanında yapılması konusunda Libyalı taraflara yaptığı çağrıya katıldıkları belirtildi.

Açıklamada, Kasım 2020'de Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2570 sayılı kararıyla onaylanan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasında belirtildiği gibi bu seçimlerin, Libya'nın istikrara kavuşması ve birleşmesinde önemli bir adım olduğu ve sonuçlarına herkes tarafından saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

"Temsilciler Meclisi, Akile Salih'in 8 Eylül 2021'de başkanlık seçiminin yasal kurallarını açıklamasıyla bu amaca ulaşmak için atılacak adımları onayladı. Ayrıca Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık ve parlamento seçimleri hazırlıklarında ilerleme kaydetti." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu gelişmelerin seçimlerin zamanında yapılması yönünde önemli adımlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede seçimleri düzenleyecek yasaların çıkarılması konusunda geç kalındığı ve tarafların artık, seçim sürecini başlatma zamanının geldiğini kabul etmesi gerektiği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin 10 Eylül'deki oturumunda konuşan Kubis, seçimlerin, 2020'nin ekim ayından beri ülkede sağlanan olumlu gelişmelerin devam etmesi için gerekli olduğunu dile getirmişti.