5. Üçlü Zirve için liderler Ankara’ya geliyor Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Üçlü Zirve Toplantısı’nda İdlip başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler değerlendirilerek, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımlar istişare edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla münferit görüşmeler gerçekleştirerek ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmaları da öngörülüyor.

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