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5 terörist böyle öldürüldü

Muş Varto'da dur ihtarına uymayan bir araç içerisinden güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle 3'ü erkek 2'si kadın 5 terörist öldürüldü.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:59

Muş Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 10 Ekim 2018 günü Muş’un Varto İlçesi Yılanlı köyünde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Varto İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde personel ve araç sevki yapıldı” denildi.

'Kararlılıkla devam edecektir'

Açıklamada, “Yılanlı köyü yolu üzerinde ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2’si kadın 3’ü erkek 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:59
  1. Muş
  2. çatışma
  3. teröristlerin öldürülmesi

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