Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart ile 19 Haziran arasında uzaktan eğitim yapıldı. 31 Ağustos’ta ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise okul öncesi ve 1. sınıflar için kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. 12 Ekim’de ise 2.,3.,4.,8., ve 12. sınıflar için eğitim başladı. Meslek liselerinde de haftanın belli günlerinde yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler haftada iki gün okulda kalan üç günde ise EBA üzerinden eğitimlerini sürdürüyor. Ancak 5. sınıf öğrencileri için henüz okullar başlamadı. Bu sebeple 5.,6.,7, 9., 10., ve 11. sınıfların ne zaman okula döneceği merak ediliyor. Bu hafta 5. sınıflar okula başlıyor mu?

5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

1. ,2., 3., 4., 8. ve 12 sınıflar ile meslek liselerinde eğitim başladı. 5.sınıf öğrencileri için okullar henüz başladı. Konu hakkında henüz net bir tarih de yok. Bu sebeple vatandaşlar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarını yakından takip ediyor. Bakan Selçuk konu hakkında “Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak” ifadelerini kullandı.