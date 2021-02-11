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Eğitim 5. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 5. sınıflarda ne zaman yapılacak?
Eğitim

5. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 5. sınıflarda ne zaman yapılacak?

5. sınıflar ne zaman okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okula döneceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, 5. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? 5.sınıflar ne zaman okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:55:00 -
5. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 5. sınıflarda ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. 2 Kasım’da ise 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime döndü. Ancak 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat ve 1 Mart’ta okullar kademeli olarak açılacak? Peki, 5.sınıflar ne zaman okula gidecek?

5. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 5. sınıflarda ne zaman yapılacak?

15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında tüm kademelerde yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart’ta ise 81 ilde 1.,2.,3.,4., 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokullar haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12.sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak okula gidecek. 5. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” dedi.

 

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