5 partinin oy birliğiyle yeni komisyon kuruldu
TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti grubunun oy birliğiyle yeni bir araştırma komisyonu kuruldu. Yeni komisyon, down sendromlu, otistik ile diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için çalışacak.06 Kasım 2018 Salı 19:10
TBMM Araştırma Komisyonu, dünyada görülme sıklığı artan down sendromlu, otistik ile diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için çalışacak. Komisyon gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında da çalışmalar yürütebilecek.
Komisyonun kurulduğu birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Levent Gök, komisyonda SMA hastalarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söyledi.
Komisyon 12 üyeden oluşacak. Çalışma süresi ise 3 olacak.
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