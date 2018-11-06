5 partinin oy birliğiyle yeni komisyon kuruldu

TBMM Araştırma Komisyonu, dünyada görülme sıklığı artan down sendromlu, otistik ile diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için çalışacak. Komisyon gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında da çalışmalar yürütebilecek.

Komisyonun kurulduğu birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Levent Gök, komisyonda SMA hastalarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Komisyon 12 üyeden oluşacak. Çalışma süresi ise 3 olacak.