0553 313 94 23

5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

2000 yılı ve sonrasındaki emekliler arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, TBMM'nin yeniden çalışmaya başlamasıyla masaya gelecek. Kabul edilmesi durumunda emekli maaşlarında 60 ila 550 liralık artış yaşanacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:18
5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.

Yargı yolu kapandı

Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başvuruyu haklı bulması üzerine üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay mahkemenin kararını onayınca, İbrahim Avcı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Çalışmalar sürecek

Mahkemede anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına kadar yürütmek adına AİHM'e başvurdu.” Yazıcıoğlu, AİHM'nin ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini bildirdi.

5 milyon kişi yararlanacak

İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK’lı yararlandı. Maaşlarda 50 ila 550 lira arasında artış yaşandı. Yeni intibak hayata geçerse, yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 550 liraya varan tutarda olması bekleniyor.

Eşit artış istiyorlar

SGK çatısı altında birleşilmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SSK'lılar yıla göre 5 bin ila 5 bin 900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular oluşacak enflasyona göre, yani önceden bilmeden zam beklerken memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor.Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı doğacak.

Kaynak: Güneş

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:18
  1. Ankara
  2. Intibak Zammı
  3. Emekli intibak zammı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANKA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    1. ANKA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    2. Van’da tarihi eser operasyonu
    3. Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk..
    4. TİKA’dan Özbekistan’a hayvancılık..
    5. Fatih Terim: 6 - Hikmet Karaman: 1
    6. Pakistan’dan balistik füze denemesi
    7. Uçmak için Çin’den Türkiye’ye geldiler
    8. Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi
    9. Kadına şiddete mücadele için "el..
    10. Kileci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. Kılıçdaroğlu bu kez dediğini yaptı!..
    12. Engelli vatandaşlar Ormanya’yı gezdi
    13. TAF yetkililerinden Katar'ın Ankara..
    14. Ocakta biber salçası nasıl yapılır?..
    15. Gediz Belediyesi’nden ücretsiz Wİ-Fİ..
    16. Büyüleyenspor Şampiyonluk Parolasıyla..
    17. Arı Maya, çocuklarla buluşacak
    18. Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme,..
    19. Tuşba Belediyesi’nden okul temizliği
    20. Sinop’ta saklı bir cennet: Erfelek..
    21. Adalet Bakanı Gül: "(Kadına yönelik..
    22. Ağrı’da sıcaktan bunalan taraftarı..
    23. Bakanlık müjdeyi duyurdu!4.966..
    24. Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya..
    25. Altındağ Belediye Başkanı Balcı:..
    26. Başkan Berge’den 30 Ağustos Zafer..
    27. İdam geri mi geliyor? İdam gelecek mi?
    28. Aksaray’da göçmenleri taşıyan otobüs..
    29. Çıkmaz’dan 30 Ağustos mesajı
    30. Yeni doğan bebeklerin ayaklarına dikkat
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı