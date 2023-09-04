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Dünya 5 milyar dolar için Putin'den izin istedi
Dünya

5 milyar dolar için Putin'den izin istedi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 10:44:00 -
5 milyar dolar için Putin'den izin istedi

Rus oligark Alekperov, ülke dışındaki şirket hisselerini satın almak için Rusya lideri Putin'den 5 milyar dolarlık izin istedi.

Rus oligark Alekperov, ülke dışındaki şirket hisselerini satın almak için Rusya lideri Putin'den 5 milyar dolarlık izin istedi.

Rusya’nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil’in sahibi ünlü oligark Vagit Alekperov’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurarak, yurt dışındaki kendi hisselerini yabancı yatırımcılardan satın almak için ülkeden 5 milyar dolar çıkarma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Rus medyasında yer alan habere göre, Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Lukoil’in bu talebinin devlet başkanlığı idaresi tarafından değerlendirileceğini açıkladı.

Sberbank CIB, Lukoil’in yurt dışındaki yabancı yatırımcıların elindeki kendi hisselerini satın almasının bedelini yaklaşık 5 milyar dolar olarak hesapladı.

Diğer petrol ve doğalgaz şirketlerinin de aynı talepte bulunduğu, toplam rakamı 10 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.
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Rusya Merkez Bankası verilerine göre, 1 Temmuz 2023 itibarıyla Rusya’daki tüzel kişilerin banka döviz hesaplarında 153 milyar dolar bulunuyor. (Türkrus)

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