THY- Euroleague
0553 313 94 23

5 metre yüksekliğindeki tabelada intihar girişimini polis önledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, karayolunda bulunan 5 metre yüksekliğindeki yön tabelasına çıkarak intihara teşebbüs eden Hasan İ. (26), polis tarafından ikna edilerek indirildi.

13 Kasım 2018 Salı 18:07
5 metre yüksekliğindeki tabelada intihar girişimini polis önledi

Şanlıurfa'da öğleden sonra Abdal Ağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Celalettin Rumi Bulvarında bulunan 5 metre yükseğindeki tabelaya çıkan ve intihar edeceğini söyleyen Hasan İ.'yi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, işsiz olduğunu ve çalışmak için İstanbul'a gitmek istediğini ancak parası olmadığı için intihar edeceğini söyleyen genci, uzun süre konuşarak intihardan vazgeçirdi. İkna olan genç daha sonra aşağı indi ve hazır bekletilen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:07
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. intihar girişimi
  4. trafik tabelasında intihar
  5. polis intiharı önledi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 bin bekçi alımı yapılacak
    1. 10 bin bekçi alımı yapılacak
    2. Okul açıldı diye oyun isteğini..
    3. Apple eriyor! 30 yılda kazandığını 5..
    4. Balıktaki yüksek omeganın sırrı
    5. Kendimize gelelim, vakit geçiyor!
    6. 5 metre yüksekliğindeki tabelada..
    7. Özel halk otobüsü kamyona çarptı: 8..
    8. Köpekleri zehirleyip, ahırdan 40 koyun..
    9. 'Dar Kanal' hayatı zehir eder
    10. Sınır kapısında otomobil yakıt..
    11. Trabzonsporlu oyuncu konuştu: Bana maç..
    12. Evlerimizin mahremiyet nişanesiydi..
    13. Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
    14. AB'den ayrılan İngiltere'ye kritik..
    15. Kötü sonuçlar alan takımın..
    16. Reflü ile mücadele sabır ve titizlik..
    17. İşte çimento ihracatının en çok..
    18. Doğalgaz faturalarında tasarruf..
    19. Fenerbahçe küme düşer mi?
    20. Trump ve Beyaz Saray'a dava açılacak!
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...