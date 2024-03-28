5 maddelik şaşırtan formülü verdi: 29 yaşında emekli olmanın sırrı!

Daha önce teknoloji, finans gibi sektörlerde çalışan ve henüz 29 yaşında olan Hindistanlı Daniel George, emekli olmak için yeterli parayı nasıl biriktirdiğini 5 maddede açıkladı...

Daha önce finans ve teknoloji sektörlerinde çalışan Daniel George, finansal özgürlüğe ulaşarak 29 yaşında işini bıraktı.

Google, JPMorgan gibi üst düzey şirketlerde çalışırken bir yandan da gelirinin bir kısmını agresif bir şekilde hisse senetlerine yatırmaya başlayan George, ilk 1 milyon dolarını 20'li yaşlarının sonlarında kazandı.

2023 yılına gelindiğinde ise George, ABD'deki yıllık harcamalarının yatırımlarının yüzde 2'sinden az olduğunu farketti ve bu yüzden işinden ayrılmaya karar verdi.

George, Businnes Insıder'da erken emekliliğe adım atmasını sağlayan beş maddeyi yazdı. İşte George'un erken emekli olmasını sağlayan 5 kural:

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1- EĞİTİM BORCUNDAN KAÇININ

Ailemin yılda 20 bin dolardan daha az kazandığı Hindistan'ın Kerala kentinde büyüdüm. Borçlanmadan ABD'de lisans eğitimi alamazdım, hatta Hindistan'da özel üniversitelere bile gidemezdim. Bu yüzden Hindistan'da çok daha ucuz olan bir devlet üniversitesinde okumaya karar verdim.

Hindistan'daki üniversite sınavınad ilk yüzde 0,1'lik dilime girdim ve Hindistan'ın en iyi devlet üniversitelerinden biri olan Bombay Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde mühendislik ve fizik eğitimi almaya hak kazandım. Okul ücreti, barınma ve yemek dahil olmak üzere tüm maliyet yılda sadece 1200 dolardı.

Sonrasında yüksek lisans yapmak için borçlanmak yerine ABD'de Illinois Üniversitesi'nde bir doktora programına doğrudan başvurdum. ABD'deki doktora programlarına önce yüksek lisans derecesi almadan doğrudan başvurabilirsiniz. ABD üniversitelerindeki doktora öğrencileri genellikle öğrenim ücretlerinden muaftır ve ilk günden itibaren aylık genellikle 2 bin ila 3 bin dolar arasında bir burs alırlar. Doktora programının bitmesine iki yıl kala ücretsiz bir yüksek lisans derecesi alırsınız. Bu da size zaman ve para kazandırır.

Ben 2015'te Illinois'e taşındım. İki yıl içinde ücretsiz bir yüksek lisans derecesi aldım. Sadece bir yıl sonra, 24 yaşımda doktoramı erken bitirdim.

Tüm eğitimim maliyetsiz oldu. Yaşam masraflarımı karşılamak için aldığım bursun sadece yarısına ihtiyacım vardı. Kalan gelir lisans eğitimimin maliyetinden çok daha fazlaydı.

2- GENÇ YAŞTA HİSSE SENETLERİNE YATIRIM YAPIN

Ayrıca doktoram sırasında yarı zamanlı çalışarak ve teknoloji şirketlerinde yaz stajları yaparak yan gelir elde ettim. Başlangıçta kazandığım paranın çoğu bir banka hesabında duruyordu ve ihmal edilebilir bir faiz getirisi sağlıyordu. Doktoramın son yılında yavaş yavaş hisse senedi almaya başladım.

Yatırım hakkında daha çok şey öğrendim. Google X'te (Google'ın Ar-Ge bölümü) tam zamanlı çalışmaya başladığımda, tüm birikimlerimi yatırmaya başladım. Google X'teki maaşımın yüzde 10'undan daha azını harcadım ve vergilerden kalan her doları borsaya yatırdım (çoğunlukla teknoloji hisselerine). Hisse senetleri dışında hiçbir şeye yatırım yapmadım ve nakit birikimim olmadı.

Ne kadar erken yatırım yaparsanız, bileşik üstel büyüme nedeniyle o kadar iyi. Ancak, bu büyüme çok fazla risk ve dalgalanma ile birlikte gelir. Bununla birlikte, piyasada geçirilen zaman dalgalanmaları yener. Hisse senetleri düşse bile, satmadan yeterince uzun süre bekleyebilirseniz genellikle tekrar yükselecektir.

Gençken ve çalışırken, işinizden elde ettiğiniz bir geliriniz ve daha düşük yaşam maliyetleriniz olduğu için risk ve piyasa oynaklığı ile başa çıkabilirsiniz.

Yaşlandığınızda veya emekli olduğunuzda, muhtemelen tahviller, hazine bonoları ve düzenli tasarruf hesapları gibi daha güvenli, daha az değişken varlıklara yönelmek istersiniz.

3- PAHALI ŞEHİRLERE KISA VADELİ TAŞININ

San Francisco, New York ve Seattle'da birçok iş için ödenen ücret çok daha yüksek olabilir. Bu genellikle tasarruf yapmaya yardımcı olmaz çünkü buralarda yaşam maliyeti de yüksektir.

Kariyerinizin başlarında fazla masrafınız yokken bu şehirlere taşınmak, tasarruflarınızı hızla artırmak için bu yüksek gelirden tam olarak yararlanabileceğiniz anlamına gelir.

Kaliforniya'da Google X'te çalışmaya başladığımda yılda yaklaşık 270 bin dolar kazanıyordum. Arkadaşlarımla güzel bir daireyi paylaşıyordum, yemeklerimin çoğunu Google ofislerinde yiyordum ve başka büyük harcamalarım yoktu. Bu nedenle gelirimin yüzde 10'undan daha azını harcıyordum.

Sonunda, yerleşmek istediğinizde, yaşam masraflarının önemli ölçüde daha düşük olduğu yerlere taşınarak birikimlerinizin değerini katlayabilirsiniz.

4- ÜCRET PAZARLIĞI YAPMAYI ÖĞRENİN

Mezun olduktan hemen sonra Google X'teki ilk işim için bir teklif aldım ve kabul ettim.

Doktora yapmadan benden daha düşük bir pozisyonda işe başlayan arkadaşlarım vardı ama Google'a diğer şirketlerden gelen karşı teklifleri göstererek pazarlık yaptıkları için daha fazla maaş alıyorlardı.

Birkaç yıl sonra JPMorgan bana iş teklifinde bulunduğunda elimde çok fazla koz vardı çünkü teknoloji şirketlerinden ve hedge fonlardan birkaç teklif almıştım. Müzakere stratejilerini öğrenmek için de biraz zaman harcadım.

Diğer tekliflerden yararlandım, maaş beklentilerini tartışırken ve JP Morgan'da mülakat yaparken maaş paketimin tüm yönlerini inceledim. Maaşımla ilgili iyi pazarlık ettim ve teklif ettikleri ilk ücretin neredeyse iki katını aldım.

5 - BENZER HEDEFLERİ OLAN BİR ORTAK BULUN

Eşim ve ben Google X'te tanıştık. Aynı yaşlardaydık ve ikimiz de yapay zeka alanında doktora yapmıştık. Benzer gelirlerimiz vardı ve her ikimizin de ayrı hisse senedi hesaplarına yatırılmış aşağı yukarı eşit birikimlerimiz vardı.

Harcama ve yatırım konusunda aynı düşünce yapısını paylaşıyoruz ve harcamalarımızı eşit olarak bölüşüyoruz. İkimiz de minimalist bir dijital göçebe yaşam tarzından hoşlanıyoruz. Pahalı maddi eşyalara sahip olmak yerine seyahat ve deneyimlere değer veriyoruz, bu yüzden erken emekli olabildim.

Eğer bir eş istiyorsanız, doğru eşi bulmak uzun vadeli mutluluğunuz ve başarınız için en önemli faktörlerden biridir.