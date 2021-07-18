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Yerel

5 kişiye saldıran arılardan dehşet! Ölüme neden oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir çiftlikte arıların soktuğu 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 22:43:00 -
5 kişiye saldıran arılardan dehşet! Ölüme neden oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İstiklal Kurtpınar Mahallesi Bağlar mevkiindeki bir çiftlikte çalışan aynı aileden Şemsi, Ümit, Burhan ve Salih ile yanlarında bulunan 4 yaşındaki İklim Aktaş'ı bölgede bulunan kovanlardaki arılar soktu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arıları uzaklaştırmasının ardından yaralılar, Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şemsi Aktaş (62), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İklim ve Burhan Aktaş'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Ümit ile Salih Aktaş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan arı kovanlarının sahibi H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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