5. kez aday adayı! Tatlıses'ten bir deneme daha

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Milletvekili başvuruları devam ederken, daha önce 4 kez AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan ama aday gösterilmeyen Tatlıses, bir kez daha başvuruda bulundu.

Tatlıses, belgelerini AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na teslim etti.

İbrahim Tatlıses, başvurusunun ardından MedyaUrfa'ya konuşarak şu ifadelerde bulundu:

"Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa'ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa'ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa'ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa'ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarını cesurca dile getireceğim."

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