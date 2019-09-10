5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü
10 Eylül 2019 Salı 13:47
İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Neşe Sokağındaki 5 katlı binanın son katında yangın çıktı.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü, maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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