5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Neşe Sokağındaki 5 katlı binanın son katında yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü, maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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