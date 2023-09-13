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Yerel 5 katlı binada yangın
Yerel

5 katlı binada yangın

Yeniakit Publisher
2023-09-13 01:30:00 -
5 katlı binada yangın

Düzce’nin Yığılca ilçesinde 5 katlı binanın son katında çıkan yangın, bina sakinlerini korkuttu. Alevler çatıya sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatıya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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