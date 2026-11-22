6 sarı kart Hakem Kadir Sağlam, bugün Fenerbahçe'den 6 isme sarı kart gösterdi. Levent Mercan, Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Mason Greenwood sarı kart görürken, Fenerbahçe bu sezon en fazla kart gördüğü maçlardan birini oynadı. Deplasmanda 10 puan kaybı Fenerbahçe, bu sezon ligde dış sahada 7. maçını oynadı. Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK'yı yenen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile berabere kaldı. Gençlerbirliği ve Galatasaray'a ise mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.