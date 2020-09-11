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Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları için geri sayım başladı
Spor

5. İslami Dayanışma Oyunları için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:18:48 -
5. İslami Dayanışma Oyunları için geri sayım başladı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerine ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın başlamasına bir yıl kaldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 57 ülkeden sporcuların katılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından oyunların videosunu paylaşarak, "Medeniyetlerin buluşma noktası Türkiye, sporun birleştirici gücüyle 57 ülkeden 3 bini aşkın sporcuyu Konya'da buluşturacak. Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'na son 1 yıl." ifadelerine yer verdi.

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