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Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları bomba gibi başladı!
Spor

5. İslami Dayanışma Oyunları bomba gibi başladı!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Kadın Hentbol Takımı organizasyona galibiyetle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 16:45:00 -
5. İslami Dayanışma Oyunları bomba gibi başladı!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Kadın Hentbol Takımı organizasyona galibiyetle başladı.

A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda Bangladeş ile karşılaştı. İlk yarıyı 26-4 önde bitiren milliler, rakibini 51-10 yendi.

Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Özbekistan, Senegal'i 28-27 mağlup etti.

Milliler, 9 Ağustos Salı saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak.

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