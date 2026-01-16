  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem 5 ilde tefecilere operasyon yapıldı
Gündem

5 ilde tefecilere operasyon yapıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
5 ilde tefecilere operasyon yapıldı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Milletin başına bela olan tefecilere İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde "tefecilik" yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

