5 ilde tefecilere operasyon yapıldı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Milletin başına bela olan tefecilere İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde "tefecilik" yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.