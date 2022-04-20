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Gündem 5 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem

5 ilde operasyon! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:39:00 -
5 ilde operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği, ankesör-büfe telefonları üzerinden görüşme yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 58 bin 61 dolar ve 73 bin 465 avro ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, ikisinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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