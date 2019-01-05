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5 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti satıcılarına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:59
5 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ya da sağlayanlara yönelik çalışma yürüttü.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan planlı proje kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli olmak üzere Van, Muş, Trabzon ve Tekirdağ'daki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametleri ile eklentilerindeki aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 22 av tüfeği fişeği, 168,74 gram esrar ve Hint keneviri tohumu, 4,72 gram eroin, 258,72 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu tüketmekte kullanılan aparat ve 3 evden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:59
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Tekirdağ
  4. Muş
  5. Ağrı
  6. uyuşturucu satıcıları
  7. uyuşturucu operasyonu

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