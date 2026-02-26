  • İSTANBUL
Sağlık 5 ilaç türüne karşı önemli uyarı!
Sağlık

5 ilaç türüne karşı önemli uyarı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
5 ilaç türüne karşı önemli uyarı!

Uzmanlar, reçetesiz satılan bazı ağrı kesiciler, burun spreyleri, uyku ilaçları ve öksürük şuruplarının yanlış veya uzun süreli kullanımının bağımlılık, tolerans gelişimi ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, reçetesiz satılan bazı ağrı kesiciler, burun spreyleri, uyku ilaçları ve öksürük şuruplarının yanlış veya uzun süreli kullanımının bağımlılık, tolerans gelişimi ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Eczaneden reçetesiz satın alınabilen ilaçların çoğu kişi tarafından güvenli kabul edildiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bazı yaygın reçetesiz ilaçların yanlış kullanım halinde bağımlılık, tolerans gelişimi ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Araştırmalara göre özellikle ağrı kesiciler, burun açıcılar, uyku ilaçları, öksürük şurupları ve müshiller kontrolsüz kullanıldığında önemli riskler barındırıyor.

 

Kodeinli ağrı kesiciler bağımlılık riski taşıyor

Kodein içeren ağrı kesicilerin vücutta morfine dönüştüğü ve uzun süreli kullanımda tolerans ile fiziksel bağımlılık geliştirebildiği belirtiliyor. İlacın aniden bırakılması halinde huzursuzluk, terleme ve uyku bozukluğu gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Uzmanlar, bu tür ilaçların kısa süreli ve önerilen dozlarda kullanılması gerektiğini vurguluyor.

 

Burun spreylerinde “geri tepme” etkisi

Dekonjestan olarak bilinen burun açıcı spreylerin uzun süreli kullanımında “geri tepme tıkanıklığı” oluşabileceği ifade ediliyor. İlacın etkisinin zamanla azalması, kullanıcıyı daha sık kullanıma yöneltebiliyor. Bu durum hem fiziksel hem psikolojik bağımlılığa yol açabiliyor.

 

Uyku ilaçları ve sedatif antihistaminikler

Kısa süreli uyku desteği için satılan bazı antihistaminiklerin tolerans geliştirebildiği ve bırakıldığında şiddetli uykusuzluğa neden olabildiği bildiriliyor. Son araştırmalar, bu ilaçlarla ilişkili ölüm vakalarında artış yaşandığını da ortaya koydu.

 

Öksürük şuruplarında kötüye kullanım

Dekstrometorfan içeren öksürük şuruplarının yüksek dozlarda halüsinojenik etki gösterebildiği ve gençler arasında kötüye kullanım vakalarının arttığı kaydedildi. Uzmanlar, önerilen dozların aşılmaması gerektiğini vurguluyor.

 

Müshillerde yanlış inanış

Uyarıcı müshillerin kalori emilimini engellediğine dair yaygın inanışın doğru olmadığı, buna karşın uzun süreli kötüye kullanımın susuz kalma, elektrolit bozukluğu ve kalp-böbrek sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

