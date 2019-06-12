5 hastaya birden karaciğer nakli devam ediyor

İnönü Üniversitesinde Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) dünyada ilk kez aynı anda yapılan 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu devam ediyor.

TÖTM’de dünyada ilk kez aynı anda yapılan 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan nakillerle ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bugün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu dile getirerek, “5 canlı vericiyle karaciğer nakli. Bu şu demek, 5 verici, 5 tane de alıcı var. 10 odada ameliyata başladık. Arkamızdaki ekranda eş zamanlı olarak bütün ameliyatları takip ediyoruz. Ülkemiz, şehrimiz ve üniversitemiz için önemli bu büyük bir ameliyat. 2002 yılında başlayıp günümüze kadar ki bu 17 yıl içerisinde 2 bin 500’ün üzerinde başarılı karaciğer nakli gerçekleştirdik” dedi.

Kızılay, bugün kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş’a da teşekkür etti. Kızılay, “Türkiye’mizin gururu Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre şahidimiz. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Nuru Bayramov hocamız şahidimiz. Malatya 5. Noteri şahidimiz” ifadelerine yer verdi.

"5 canlı hastadan nakil konusunda bir tür önemli bir olaya şahitlik ediyoruz"

Sağlık Hizmetleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise, karaciğer naklinde şuanda dünyanın sayılı merkezlerinden birinde olduklarını dile getirerek, “Sezai Yılmaz hocamın liderliğinde çok başarılı bir ekip var. Ben bu ekibi tebrik ediyorum. 5 canlı hastadan nakil konusunda bir tür önemli bir olaya şahitlik ediyoruz, bu dünya tıp tarihinde ilk defa yapılan bir olay. Dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı başvurusu yapıldığı için bugün buna şahitlik etme durumunda bulunuyoruz. Ben tüm hastalara geçmiş olsun diliyorum ve tüm ekibimizin bu başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tekin, Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a Malatya’da organ naklini bu aşamaya getirdiği için teşekkür ederek, “Türkiye’nin her yerinde karaciğer nakli yapılmasına vesile oldu. O yüzden kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın hizmet almasında en üst noktaya ulaşmasını istiyoruz. Bu yüzden son yapılan Şehir Hastanesiyle beraber gerçekten sağlık hizmetinde Avrupa’da Amerika da örnek gösterilen ülkelerden birisiyiz. Bunu organ nakli ile de taçlandırıyoruz, taçlandırmakta istiyoruz. Özellikle bugün inanılmaz bir rekora imza atılıyor. Müthiş bir rekora imza attık, biz ona şahitlik için buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu rekor sayesinde ülkemizin Malatya’nın İnönü Üniversitesini, Karaciğer Nakli Enstitüsünün sesini bütün dünyaya duyurarak organ nakli konusunda, sağlık kültürü konusunda da dünyada başı çekeceğimize inanıyorum. Tekrar emeği geçen herkese yurt dışından katılan başta Şükrü hocama Azerbaycan’dan katılan Nuru Bayramov hocama katıldıkları ve destekledikleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihi operasyona tanıklık eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, “Bu önemli ve tarihi olaya burada şahitlik etmek bizim için de büyük bir onur ve gurur verici bir olay. Bu noktada ülkemizi ilimizi temsilen bu güzel olayı gerçekleştiren gerçekten sağlık alanında çığır açan bir konuyu Malatya’da ilimizde gerçekleştirilmiş olunmasından dolayı başta rektörümüz olmak üzere Sezai hocama, tüm ekibine, Şükrü hocama, Nuru Bayramov hocama diğer tüm şahitlerimize de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok onur verici ve gurur verici bir tabloya şahitlik ediyoruz. Bu anlamda ülkemiz içinde ilimiz içinde çok önemli bir gün. Biz umuyoruz ki Karaciğer Nakli Enstitüsü bugüne kadar dünyada göstermiş olduğu başarıyı bundan sonra da devam edecektir ve başta Sezai hocamın başkanlığında oluşturulmuş olan tüm ekibin emeğine sağlık” ifadelerine yer verdi.

"Aynı anda beş hastaya karaciğer nakli yapılmasını ancak böyle bir enstitü yapabilir"

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Nuru Bayramov de Karaciğer Nakli Enstitüsünün ikinci bir ilke imza atmasının şahitliğini yaptıklarını dile getirerek, “Bu enstitü dünyada ilk ve tek enstitü. Bugün bu enstitünün başarısının şahidi olmaktayım. Bu enstitü Azerbaycan’da çok tanınmakta. Birincisi bizim çok sayıda hastamız burada şifa alıyor. İkincisi Azerbaycan Tıp Üniversitesi birçok hemşiresi, doktoru, cerrahı burada eğitim alıp Azerbaycan’a dönmekte ve orda bu faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bugün de bu ilişkiler devam ediyor ve ileri seviyede hatta bilimsel düzeylere kadar ilerlemiştir. Ona göre de bu Enstitünün her bir faaliyeti, her bir başarısı Azerbaycan’ın da başarısıdır. Biz de bu enstitü ve üniversite ile gurur duyuyoruz. Bugünkü gördüğümüz olay ve yaşadığımız olay aynı anda beş hastaya karaciğer nakli yapılmasını ancak böyle bir enstitü yapabilir. Neden derseniz, uzun yıllardan beri bu enstitüyü iyi tanıyorum. Başta Sezai hoca olmak üzere bütün ekibi hemen hemen tanıyorum. Bu enstitünün çok büyük bir potansiyeli var. Rektörümüz tarafından ve bu bölgenin yöneticileri tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından büyük saygı ve destekler var. Ben Azerbaycan’ında bu konudaki gururu ve sevincini de sizlerle paylaşırım ve özünde çok sevinirim ki çok sevdiğimiz bir ülkede, çok sevdiğimiz bir üniversitede, kardeş gördüğümüz bir enstitüde güzel bir olayın şahidi oluruz bununla da seviniyor ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.