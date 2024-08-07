  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye petrolün kralını bulmak üzere! Herkes 'kesin petrol var' diyor... Tamı tamına 499 milyon TL yatırıldı

İspanya satın almak için kapımızda yatarken Hürjet'in bir anda Arap ülkesine doğru havalanmasına karar verildi

BAE'den iç savaşın yaşandığı ülkeye acil müdahale çağrısı

CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler

7 günde 3.7 milyar kazanıp Koç Grubu'nu bile geride bıraktı! Kim bu iş adamı? Herkes bu soruyu soruyor

TOGG oraya gidiyor! Belçikalılar Tesla'ya kötü haberi verdi

İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Beyaz Saray'dan Orta Doğu açıklaması

Türkiye'nin petrol ve doğalgazı bitirecek enerji kaynağına Almanya engeli! Çileden çıkmamak elde değil

Sosyal medya şifalı suyu kuruttu

Moruk Biden katliamı gaz alarak örtmeye çalışıyor
Gündem 5 FETÖ ve PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Gündem

5 FETÖ ve PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 10:29:00 -
5 FETÖ ve PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyen isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde U.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Araçta Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olma suçundan aranma kaydı olan 5 şüpheli ile sürücü ve organizatör U.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23