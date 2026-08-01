Kazayı böyle anlattı! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçarak ters döndü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, “Biraz süratliydim kontrolden çıktım” dedi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dere yatağına uçtu.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına savrularak yan yattı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası çekilen görüntülerde konuşan sürücü, "Biraz süratliydim, kontrolden çıktım" diyerek kazayı anlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.