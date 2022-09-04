5 Eylül Pazartesi okullar kaç saat kaç ders? Uyum haftası zorunlu mu 5-9 Eylül
Yarın ders yapılır mı? Uyum haftasında kıyafet zorunluğu var mı? 5 Eylül Pazartesi günü anasınıfı ve 1.sınıflar uyum haftasına başlayacak. Bu sebeple aileler ‘Uyum haftasında kaç ders yapılıyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, okullar yarın saat kaçta açılacak? Uyum haftasında sivil mi giyinilecek?
Milyonlarca öğrenci 5 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu sebeple aileler yarın kaç ders yapılacağını araştırıyor.
5 Eylül Pazartesi okullar kaç saat kaç ders? Uyum haftası zorunlu mu 5-9 Eylül
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar 5 Eylül Pazartesi günü uyum haftası sebebiyle okula başlayacak. Uyum haftasında okula gitme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak eğitimciler çocukların bu süreçte mutlaka okula gitmesini öneriyor. Uyum haftasında dersler başlamıyor. Çocuklar çeşitli aktivitelerle okula alıştırılıyor. Uyum haftasında ders saatleri ise okul yönetimi ve öğretmenlere göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle ilk gün öğrenciler uzun süre okulda tutulmuyor. Konuyla ilgili en doğru bilgiye okulu arayarak ulaşabilirsiniz.
Uyum haftasında kıyafet zorunluluğu konusu da okuldan okula farklılık gösteriyor.