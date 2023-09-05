5 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمٖينَۙ



وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz?



Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz!"

(Şuarâ Suresi, 165-166) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Lût aleyhisselâm, Hz. İbrâhim’in kardeşi Haran’ın oğludur. İbrâhim aleyhisselâm ile birlikte Irak’tan ayrılıp Filistin’e gitmiş, daha sonra da Ölüdeniz (Lût gölü) kıyısında yaşayan inkârcılık ve sapık ilişkiler (homoseksüellik) içinde bulunan Sodom ve Gomore halkını ıslah etmekle görevlendirilmiş bir peygamberdir (bk. A‘râf 7/80).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri







ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



Ahir zamanda (özellikle) ortaya çıkacağı ifade edilen livatacı denilen bazı toplulukların üç kısma ayrıldığı bildirilmiştir:

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“Bir kısmı bakar ve konuşur,

bir kısmı musafaha eder/tokalaşır ve kucaklaşır,

bir kısmı da o işi fiilen yapar.

Tövbe etmedikleri sürece Allah’ın laneti onların üzerindedir.”



Kaynak: Deylemi, h. no: 3425



“İki kadının sürtüşmesi, kendi aralarında bir (nevi) zinadır.”



Kaynak: Feyzü'l-kadir, 4/103

“Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.”



Kaynak: Taberanî’ el-Kebir, 20/198; Beyhakî, es-Sünenu’l-kübra, 8/233; Mecmau’z-Zevaid, 8/102





Lût kavminin yapılan kazıda bulunan taş kesilmiş bedenleri

GÜNÜN SÖZÜ:





