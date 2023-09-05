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İSLAM 5 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

5 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 06:38:00 - 2023-09-05 07:34:53
5 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (5 Eylül 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمٖينَۙ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz?

Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz!"

 (Şuarâ Suresi, 165-166)                              (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

Lût aleyhisselâm, Hz. İbrâhim’in kardeşi Haran’ın oğludur. İbrâhim aleyhisselâm ile birlikte Irak’tan ayrılıp Filistin’e gitmiş, daha sonra da Ölüdeniz (Lût gölü) kıyısında yaşayan inkârcılık ve sapık ilişkiler (homoseksüellik) içinde bulunan Sodom ve Gomore halkını ıslah etmekle görevlendirilmiş bir peygamberdir (bk. A‘râf 7/80).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 


ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Ahir zamanda (özellikle) ortaya çıkacağı ifade edilen livatacı denilen bazı toplulukların üç kısma ayrıldığı bildirilmiştir:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bir kısmı bakar ve konuşur,
bir kısmı musafaha eder/tokalaşır ve kucaklaşır,
bir kısmı da o işi fiilen yapar.
Tövbe etmedikleri sürece Allah’ın laneti onların üzerindedir.”

Kaynak: Deylemi, h. no: 3425

“İki kadının sürtüşmesi, kendi aralarında bir (nevi) zinadır.”

Kaynak: Feyzü'l-kadir, 4/103

“Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.”

Kaynak: Taberanî’ el-Kebir, 20/198; Beyhakî, es-Sünenu’l-kübra, 8/233; Mecmau’z-Zevaid, 8/102


Lût kavminin yapılan kazıda bulunan taş kesilmiş bedenleri

GÜNÜN SÖZÜ:

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Resimler pompei şehrine ait kalıntılardır
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