5 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (5 Eylül 2023) sunuyoruz...
اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمٖينَۙ
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz?
Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz!"
(Şuarâ Suresi, 165-166) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Lût aleyhisselâm, Hz. İbrâhim’in kardeşi Haran’ın oğludur. İbrâhim aleyhisselâm ile birlikte Irak’tan ayrılıp Filistin’e gitmiş, daha sonra da Ölüdeniz (Lût gölü) kıyısında yaşayan inkârcılık ve sapık ilişkiler (homoseksüellik) içinde bulunan Sodom ve Gomore halkını ıslah etmekle görevlendirilmiş bir peygamberdir (bk. A‘râf 7/80).
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Ahir zamanda (özellikle) ortaya çıkacağı ifade edilen livatacı denilen bazı toplulukların üç kısma ayrıldığı bildirilmiştir:
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“Bir kısmı bakar ve konuşur,
bir kısmı musafaha eder/tokalaşır ve kucaklaşır,
bir kısmı da o işi fiilen yapar.
Tövbe etmedikleri sürece Allah’ın laneti onların üzerindedir.”
Kaynak: Deylemi, h. no: 3425
“İki kadının sürtüşmesi, kendi aralarında bir (nevi) zinadır.”
Kaynak: Feyzü'l-kadir, 4/103
“Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.”
Kaynak: Taberanî’ el-Kebir, 20/198; Beyhakî, es-Sünenu’l-kübra, 8/233; Mecmau’z-Zevaid, 8/102
Lût kavminin yapılan kazıda bulunan taş kesilmiş bedenleri