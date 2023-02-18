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Gündem 5 depremzede ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Gündem

5 depremzede ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 00:06:00 -
5 depremzede ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Adana'dan kalkan ve 5 yaralı depremzede ile 1 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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