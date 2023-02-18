5 depremzede ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Adana'dan kalkan ve 5 yaralı depremzede ile 1 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.