5 dakikada silip süpürdüler! Nokia'dan çılgın gibi telefon

Nokia 3210 2024 4G geçen hafta Çin'de duyuruldu ve birkaç gün önce satışa sunuldu. Yeni model, yıllar önce piyasaya sürülen orijinal modelin 25. yıl dönümünü kutlamak için yeniden üretildi. İlk satışta hızla tükendi. Görünüm olarak orijinal modele tamamen benziyor, ancak işlevsellik açısından çok daha gelişmiş durumda.

Nokia 3210 4G, Alipay mobil ödemeyi destekliyor ve 379 yuan (53 dolar) fiyatla satılıyor. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü ve tüm renk seçenekleri hızla tükendi. Nokia, resmi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, büyük depoların şu an için stoklarının tükendiğini ve fabrikanın tam kapasite üretimde olduğunu belirtti. Satışlar 31 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

Nokia 3210 2024 4G beş dakikada tükendi

Nokia, tüketicilere yeni çıkan başka bir modeli daha öneriyor: Nokia 220 4G. Bu model, 3210 4G'den daha ucuz ve daha dayanıklı bir tasarıma sahip. Nokia 220 4G, 2.8 inç ekran ve büyük fontlarla net bir görüntü sağlıyor. Ayrıca 1.450mAh batarya ve Type-C arayüzü ile daha fazla esneklik sunuyor. Bu model yüksek ses seviyesine ulaşabiliyor ve QR kod ile ödeme desteği sağlıyor. İçinde Nano SIM kart yuvası bulunuyor ve bazı Çin ağlarını destekliyor. Radyo ve Televizyon 4G ile de uyumlu. Çift SIM kart ve çift 4G çevrimiçi desteği de mevcut.

Nokia 3210 4G'nin fiyatı 379 yuan (53 dolar) iken, Nokia 220 4G 299 yuan (41 dolar) fiyatla satışa sunuluyor. 3210 modeli şu an stokta olmasa da, Nokia 220 4G, JD.com gibi perakende platformlarından kolayca temin edilebilir.