5 Dakikada diş beyazlatma: Bu yöntemleri kullanarak dişinizi inci gibi yapın!

Ağız sağlığı için büyük bir önem taşıyan dişlerin bembeyaz ve parlak görünmesi için muhakkak düzenli olarak diş bakımlarınızı yapmalısınız. Dişlerin düzenli olarak bakımı yapılmadığı süreç de dişlerde sararma ve lekeler oluşması görülebilmektedir. Gülüşlerinizi en iyi şekilde yansıtan dişlerinizin bembeyaz olması için sadece 5 dakika ihtiyacınız var. 5 dakika içerisinde bembeyaz dişlere sahip olmak için sizler için bahsedeceğimiz doğal yöntemleri muhakkak denemelisiniz. Özellikle sigara ve kahve tüketimi diş sararmaları ve lekelerinin oluşmasına en büyük sebep olan etkenler arasında bulunmaktadır. İşte, diş sararmaları ve lekelerini yok edecek muazzam yöntemler…

Doğal Diş Beyazlatma Yöntemi Muz Kabuğu

Muz Kabuğunun barındırdığı magnezyum, kalsiyum ve fosfor sayesinde dişlerinizi bembeyaz yapma fırsatını bulabilirsiniz. Dişinizin doğal bir görünüme kavuşmasını sağlamak için muz kabuğu ile dişlerinizi fırçalayarak dişlerinizin 5 dakika içerisinde bembeyaz bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Ancak dişlerinizi muz kabuğu ile fırçalamadan önce diş macunu ile fırçalayarak dişinizde ki fazlalıklardan kurtulmalısınız. Dişinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğu ile dişlerini güzel bir şekilde ovalayın ve ılık su ile dişlerinizi temizleyin. Eğer bu yöntem ile dişleriniz beyazlamaz ise karbonatlı tuz yöntemini denemelisiniz.

Karbonatlı Tuz ile Diş Beyazlatma

Karbonat ve tuz karışımı ile dişlerinizi beyazlatma fırsatını bulabilirsiniz. Karbonat ve tuz bir kabın içerisine alın ve üzerine limon sıkarak macun kıvamına gelmesini sağlayın. Dişlerinizi öncelikle diş macunu ile fırçaladıktan sonra bu karışım ile derinlemesine fırçalayın ve dişlerinizi inci gibi yapın. Karbonat ve tuzun asidik özelliği dişlerinizin bembeyaz olmasını sağlayacak. Hemen bu yöntemi deneyerek gülüşleriniz ile çevrenizdekileri etkiniz altında bırakın.

Adaçayı ve Tarçın

Tarçın ve adaçayı dişlerin beyazlaması için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Antibakteriyel özelliğe sahip olan adaçayı dişlerinizin bembeyaz olmasını sağlarken büyük bir avantaj sağlayacaktır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra adaçayı ve tarçını karıştırın ve diş fırçası ile dişlerinize uygulayın. Bu sayede dişlerinizin inci gibi olmasını sağlayacaksınız.

Muz Dişleri Beyazlatır mı?

Muz içeriğindeki minerallerden dolayı oldukça faydalı meyvelerden biridir. Barındırdığı bu minerallerin başında ise potasyum gelmektedir. Potasyum, kemik sağlığını koruma özelliği sayesinde dişler içinde yararlı bir mineral olma özelliğine sahiptir. Dişleri sadece güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda diş yüzeyindeki lekelenmelerin ve dişlerde tartarların oluşmasını da engellemektedir. Sadece muz tüketerek potasyum almak yerine, kabuğundaki potasyumdan faydalanmak için muz kabuğu ile diş beyazlatmak akla gelmiştir. Diş beyazlatma yöntemleri arasında pratik ve etkili yollardan biridir.

Muz Kabuğu İle Diş Beyazlatma Nasıl Yapılır?

Hem muz hem de muz kabuğu yüksek miktarda potasyum içerdiğinden dolayı ikisi de diş beyazlatma yöntemi olarak kullanılabilmektedir.

Eğer muz kabuğu ile diş beyazlatmayı denemek istiyorsanız olgun bir muz seçmenizi tavsiye ederiz. Böylece içeriğindeki potasyum oranı artacak ve daha etkili bir sonuç almanıza neden olacaktır. Kabuğundan ayırdığınız muzla yaklaşık 3 dakika boyunca dişlerinizi ovun. Bu işlem sırasında muzun içeriğindeki vitamin ve mineraller diş yüzeyinde oluşan lekelerin giderilmesine ve dişlerinizin daha beyaz görünmesine yardımcı olacaktır. Günce 1 kere yeterli olabilecek bu uygulamadan eğer daha hızlı sonuç almak istiyorsanız günde 2 kereye çıkartabilirsiniz fakat daha fazlası diş minesinin zedelenmesine neden olur. Bu uygulamayı dişleriniz hayal ettiğiniz beyazlığa ulaştığında bırakabilirsiniz.

Muz kabuğu ile diş beyazlatmak ise muzla hemen hemen aynıdır. Muz kabuğunun iç yüzeyiyle dişlerinizi yaklaşık 3 dakika ovun. Ardından eğer isterseniz ağzınızı çalkalayın. Hem muz ile diş beyazlatma yöntemini hem de muz kabuğu ile diş beyazlatma yöntemini rutin diş bakımınıza ek olarak uygulamalısınız, diş fırçalama yerine geçmemektedir.

Evde diş beyazlatma

Gliserin mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra birkaç damla gliserin dökülür ve dişlere uygulanır.

Bir diğer beyazlatan meyve kabuğu da portakaldır. İçine defne yaprağı da atılarak mikroplar öldürülmesi sağlanır. Portakal kabuğu rendelenir ve defne yaprakları dövülür. Bu malzemeler karıştırılır. Dişlere uygulanır.

Neem yaprağı anti bakteriyel özellik gösterir. Hem dişleri beyazlatır aynı zamanda da bakterileri yok ederek temizler. İster ağıza alınıp çiğnenerek ister de yaprağı ezip un haline getirilerek sürülür.

Dişlerimizi fırçaladıktan sonra bir kasede adaçayı dövülür. Üstüne bir tutam karbonat ve tarçın eklenir. Fırça ıslatılır. Karışıma batırılarak dişlere uygulanır. Hem beyazlamaya hem de temizleyip ferah hissetmeyi sağlayacaktır.

Çilekte bulunan asit malik asittir. Bu asit plak oluşumun önüne geçer. Ayrıca ağızda bulunan dişlerimizin çürümesine sebep olan bakterileri yok eder. Birkaç tane çileği alarak iyice ezilir. Püre haline getirilir. Diş fırçasına biraz sürülür ve fırçalanır. Malik asit olduğu için haftada 1 defa uygulanması tavsiye edilir.

Bitkisel Diş Beyazlatma Yöntemleri

Bitkisel diş beyazlatma yöntemleri pek çok ürün diş beyazlatma için kullanıyor. Zerdeçal, yer elması, vanilya, karbonat, muz, çilek, portakal gibi bitkisel ürünler kullanılmaktadır.

Dişlerinizi beyazlatmak için diş minesine zarar verebilecek aşındırıcı kimyasallara gerek yoktur. İşte dişlerinizi evde ve risksiz bir şekilde beyazlatmak için 10 etkili teknik.

Her insanın 32 dişi vardır, ancak hepsi sağlık açısından eşit değildir. Dişler sağlık sorunları, kötü hijyen ya da beslenme şekli nedeniyle zamanla bozulur. Belirli içeceklerin ve belirli yiyeceklerin tüketimi ile tütün veya çok fazla şeker tüketimi gibi kötü alışkanlıklar ve kahve ve çay gibi içecekler dişlerinizin sararmasına katkıda bulunur.

Kırmızı meyveler gibi yiyecekler asidiktir ve dişlerinizde lekelere neden olabilir ve aynı zamanda diş minesini zayıflatır ve diş taşı oluşumunu tetikler. Bu nedenle dişlerinizi beyaz tutmak için her gün her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamak önemlidir.

Dişleri doğal olarak beyazlatmak için 10 teknik

Diş erozyonunun ana nedeni yaşlanma olmakla birlikte, beslenme de büyük bir faktördür. Hafif gözenekli, emaye yediklerinizle dolar. Bu nedenle çok renkli yiyecekleri (kırmızı meyveler, çikolata) çiğnerken dişler hızla koyu renk alır. Ortadan kaybolması için basit bir fırçalama yeterlidir. Ancak bazı yiyecekler (soslar, tatlılar) ve belirli içecekler (kahve, çay) dişleri çok daha fazla lekeler, dişlere zamanla donuk sarımsı veya kahverengi bir renk verir.

Dişlere parlaklık, canlılık ve beyazlık kazandırmak için diş kimyasallarının kullanımından çok daha az aşındırıcı olan doğal çözümler vardır. İşte dişlerinizi günlük ve doğal ürünlerle beyazlatmak için etkili ipuçları.

Ezilmiş çilek

Kulağa ne kadar garip gelse de, dişlerinizi ezilmiş çileklerle fırçalamak onları beyazlatmanın harika ve hızlı bir yoludur. Bunun nedeni, bir beyazlatıcı olarak işlev gören bu meyvenin asitliğidir. Tek yapmanız gereken bir veya iki olgun çileği ezmek, diş fırçanıza sürmek ve sonra normal şekilde dişlerinizi fırçalamaktır. İşiniz bittiğinde, asitliği yok etmek ve dişlerinizi olası hasarlardan korumak için ağzınızı bir tutam karbonat ile iyice temizleyin.

Hindistan cevizi yağı ile gargara

Hindistan cevizi yağı doğal bir diş beyazlatma maddesi olarak kabul edilir ve çalışmalar ağız sağlığı yararlarını ortaya koymaktadır: Hindistan cevizi yağı gargaralarının plak oluşumunu ve diş eti hastalığının başlangıcını azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Aktif karbon

Dişlerinizi evde hızlı bir şekilde beyazlatmanın bir yolunu arıyorsanız, tamamen doğal bir teknik olan aktif karbonu deneyin. Aktif karbon, karbonun oksijen ve kalsiyum klorür ile etkileşimiyle edilmesiyle elde edilir. İyi bir diş beyazlatıcıdır ve hiper emici özelliklere sahiptir. Dişleri lekeleyen çay ve kahve gibi gıdalarad bulunan kimyasal bileşikler olan tanenleri emmekte çok etkilidir. Diş fırçanızı toz haline getirilmiş aktif kömüre batırın ve lekelerin kaybolması için dişlerinizi normal şekilde fırçalayın.

Portakal kabuğu

Dişlerinizi portakl kabuğu ile fırçalamak, dişlerinizi beyazlatmak için doğal ve güvenli bir tekniktir. Portakal kabuğunun beyaz kısmı birçok diş beyazlatma ürününde bulunan limonen içerir. Portakal kabuğu asidik değildir, bu nedenle meyvenin asitliğinin dişlerin minesine zarar verme riski olmadan kullanılabilir.

Fesleğen yaprağı

Kurutulmuş toz fesleğen yapraklarından dişlerinizi hızlı ve iyi beyazlatacak ev yapımı bir ürün elde etmek için bu hafif aşındırıcı tozu hardal yağı ile karıştırın. Dişlerinizi fırçalamak için taze fesleğen yapraklarını da kullanabilirsiniz. Fesleğenin diş etlerinin korunmasına yardımcı olduğu bilinirken, hardal yağı antibakteriyel, mantar önleyici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Elma sirkesi

Elma sirkesinin birçok sağlık faydası vardır ve aynı zamanda iyi bir beyazlatıcıdır. Lekeleri çıkarmak için dişlerinizi 15 ml (1 yemek kaşığı) elma sirkesi ile fırçalayın, ardından nefesinizi tazelemek ve diş etlerinizin etrafındaki bakterileri öldürmek için elma sirkesi ile gargara yapın.

Deniz tuzu ve karbonat

Karbonat alkali özellikleri ve dişlerinizdeki lekeleri nazikçe çıkaran hafif aşındırıcı dokusu sayesinde doğal bir beyazlatıcı olarak kabul edilir. Karbonata deniz tuzu ekleyerek, bakterileri ortadan kaldırmanın yanı sıra ağzınızın asitliğiyle savaşan bir tür macun elde edebilirsiniz.

Zerdeçal

Zerdeçal genellikle diş beyazlatıcı bir madde olarak kullanılır, çünkü iltihap önleyici, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahiptir. Diş eti hastalığı gibi yaygın diş problemlerinin tedavisinde etkili bir üründür. Yüzey lekelerini çıkarır ve dişlerinizin beyazlığını anında görünür kılar. Parmağınızı kullanarak dişlerinize bir çay kaşığı (15 ml) sürün, ardından durulamadan önce temiz bir fırçayla temizleyin.

Ev yapımı beyazlatıcı diş macunu

Yukarıdaki bazı diş beyazlatıcıları birleştirerek, kendi beyazlatıcı diş macununuzu oluşturabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını karbonat, biraz limon suyu ve bir damla nane esansiyel yağı ile karıştırarak doğal olarak iltihap önleyici ve antibakteriyel olan güçlü bir leke önleyici macun elde edebilirsiniz

Sağlıklı dişler için ipuçları

Temiz ve sağlıklı dişler yaşam kalitenizi artırır ancak emek ister. Diyet, ağız hijyeni, bakım ürünleri ve sigara gibi çeşitli faktörler diş sağlığında rol oynar. İşte sağlıklı dişler için 5 soru-cevap.

- Dişlerinizi ne zaman fırçalamalısınız?

Dişlerdeki bakteriler, şekeri aside dönüştürerek çürüklere neden olabilir. Bunlar zamanla gelişir. Yakın zamanlara kadar diş hekimleri yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalamadan önce 30 dakika beklemenizi tavsiye ederdi. Günümüzde diş uzmanları, dişlerin hızla florür alabilmesi için yemekten hemen sonra fırçalamayı önermektedir.

- Az yağlı ürünler diş çürümesini önlemeye yardımcı olur mu?

Diyet ürünleri daha az şeker içerir ancak bununla birlikte dişlere saldıran daha fazla asit içeriğine sahiptir. Bu nedenle tükettikten sonra dişlerinizi fırçalamanız gerekir.

- Elektrikli diş fırçaları daha mı etkili?

Elektrikli diş fırçaları normal fırçalardan daha etkilidir. Dişleri daha iyi temizlerler.Ancak, dişlerinizi düzenli olarak en az 2 dakika boyunca temizlerseniz, normal bir fırça ile de harika sonuçlar alabilirsiniz.

- Her gün diş ipi kullanılmalı mı?

Zaman, çürük gelişiminde önemli bir faktördür. Dişleriniz ne kadar uzun süre krili bırakırsanız, çürüklerin oluşma olasılığı o kadar artar. Bu nedenle diş ipleri günde en az bir kez kullanılmalıdır. Dişlerinizin arasındaki boşlukları temizlemek için diş ipi veya diş arası fırçası kullanabilirsiniz.

- Dişlerinizi temizledikten sonra ağzınızı durulamalı mısınız?

Eski günlerde kural dişleri fırçaladıktan sonra ağzı çalkalamaktı. Günümüzde diş hekimleri, koruyucu etkisi olduğu için florürün dişlerde mümkün olduğunca uzun süre tutulmasını önermektedir. Bu yüzden dişlerinizi fırçalayın ve ardından diş macununu tükürdükten sonra çok fazla çalkalama yapmamaya dikkat edin.