5 büyükşehir için anket sonuçlarını açıkladılar! İşte oy oranları...

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Gezici araştırma şirketi İstanbul, Bursa, Adana, Manisa ve Hatay genelinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Gezici araştırma şirketi 31 Mart Yerle Seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre; Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş önde. İstanbul'da ise Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 1 puanın altındaki fark ile Ekrem İmamoğlu'nun önünde yer alıyor.

Gezici Araştırma Merkezi, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa ve Hatay genelinde yerel ve politik konuları belirlemek üzere 16- 17 Mart 2019 tarihlerinde araştırma yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde 54,1'i AK Parti destekli MHP Adayı Hüseyin Sözlü'ye oy vermek istediğini ifade ederken, % 45,4'ü İYİ Parti destekli CHP Adayı Zeydan Karalar'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Balıkesir'de Yücel Yılmaz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 53,1'i MHP Destekli AK Parti Adayı Yücel Yılmaz'a oy vermek istediğini % 45,8'i ise CHP destekli İYİ Parti Adayı İsmail Ok'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Hatay'da İbrahim Güler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde 51,1'i MHP destekli AK Parti Adayı İbrahim Güler'e oy vermek istediğini ifade ederken, % 47,8'i İyi Parti destekli CHP Adayı Lütfü Savaş'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Manisa'da Cengiz Ergün önde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 63,2'si AK Parti destekli MHP Adayı Cengiz Ergün'e oy vermek istediğini ifade ederken % 34,7'si CHP destekli İYİ Parti Adayı Orkun Şıktaşlı'ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.