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5 büyükşehir için anket sonuçlarını açıkladılar! İşte oy oranları...

Gezici araştırma şirketi, 5 büyükşehir için son anket sonuçlarını açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 16:27
5 büyükşehir için anket sonuçlarını açıkladılar! İşte oy oranları...

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Gezici araştırma şirketi İstanbul, Bursa, Adana, Manisa ve Hatay genelinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Gezici araştırma şirketi 31 Mart Yerle Seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre; Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş önde. İstanbul'da ise Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 1 puanın altındaki fark ile Ekrem İmamoğlu'nun önünde yer alıyor.

Gezici Araştırma Merkezi, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa ve Hatay genelinde yerel ve politik konuları belirlemek üzere 16- 17 Mart 2019 tarihlerinde araştırma yaptı.

Adana'da Hüseyin Sözlü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde 54,1'i AK Parti destekli MHP Adayı Hüseyin Sözlü'ye oy vermek istediğini ifade ederken, % 45,4'ü İYİ Parti destekli CHP Adayı Zeydan Karalar'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Balıkesir'de Yücel Yılmaz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 53,1'i MHP Destekli AK Parti Adayı Yücel Yılmaz'a oy vermek istediğini % 45,8'i ise CHP destekli İYİ Parti Adayı İsmail Ok'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Hatay'da İbrahim Güler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde 51,1'i MHP destekli AK Parti Adayı İbrahim Güler'e oy vermek istediğini ifade ederken, % 47,8'i İyi Parti destekli CHP Adayı Lütfü Savaş'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Manisa'da Cengiz Ergün önde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 63,2'si AK Parti destekli MHP Adayı Cengiz Ergün'e oy vermek istediğini ifade ederken % 34,7'si CHP destekli İYİ Parti Adayı Orkun Şıktaşlı'ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:27
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Bursa
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. Adana
  8. anket sonuçları
  9. anket
  10. yerel seçim anketleri

YORUM YAZ

  • HakanHakan38 dk önce
    10 gün önceki anketle 10 gün sonraki anket nasıl farklı ankarada? İnananın taaa...24 haziranda da topunuz çuvalladınız zaten
  • YAHYALIYAHYALI45 dk önce
    Artık bunlar gitmeli ve yenilere de bir şans verilmeli diyen seçmenler...Seçmen dediğin azıcık bilinçli olur be kardeşim...Düşünsene çıkmışsınız;İstanbul,Ankara,Bursa gibi başarılı belediyelerin değişmesini istiyor,Lakin İzmir gibi başarısız ve bok kokan belediyeye gözü kapalı destek veriyorsun...Bence sen Oy kullanma arkadaş...Valla haketmiyosun...Çünkü ADALET senin vicdanında kör sağır...
  • abdrhmnabdrhmn49 dk önce
    naylon poşetçi akp bu seçimlerde çok büyük şamar demeyeyim bu milletten yumruk yiyecek. artık terörle milleti korkutamayacak. ekonomi , yargı , eğitim , iç işleri bir çok konuda sınıfta kalmıştır. eğer fatöş olayı olmasaydı bu kadar millet vekilide çıkartamayacaktı naylon 25 kuruşluk akp
  • memetmemet54 dk önce
    Ha gayret ha adam berbere sormuş saçım akmı karamı diye berber söylemiş önüne döküldüğünde görürsün demiş sizde 31 mart saat 23 de göreceksiniz istanbul Ankara İzmir Adana Bursa Hatay Antalya Balıkesir elden gidecek unutman bu notumu istanbulu İmamoğlu % 51,79 la alacak Mansur yavaş Ankarayı %56,03 le alacak İzmirir % 61 le alacak vs unutman bu yorumumu 1 nisan sabahı bu rakamlarla karşılaşacaksınız şimdiden vatanımıza milletimize hayırlı olsun
  • YusufYusuf1 sa önce
    İzmir, Bursa ve Ankarayı'da verseydiniz keşke yandaşlar.
  • ankaralıankaralı1 sa önce
    istanbullu herhalde eski su bidonlarını çöpleri çamurları trafi özledi

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