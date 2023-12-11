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Spor 5 büyük ligde kıran kırana liderlik yarışı!
Spor

5 büyük ligde kıran kırana liderlik yarışı!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 20:38:00 -
5 büyük ligde kıran kırana liderlik yarışı!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Girona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Arsenal koltuğu kaptırdı
Zirve yarışının kıyasıya geçtiği İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace deplasmanında kazanmasını bildi. 1-0 geriye düştüğü maçta kulüpteki 200. golünü atan Muhammed Salah ile beraberliği yakalayan Liverpool, Harvey Elliott'ın 90+1. dakikadaki golüyle mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı.

Haftaya lider giren Arsenal, zirve takipçilerinden Aston Villa'ya yenildi ve liderliği Liverpool'a kaptırdı. Aston Villa, John McGinn'in golüyle Arsenal'ı 1-0 mağlup etti ve evinde art arda 15. lig maçını kazanarak kulüp rekorunu kırdı.

Ligde son 4 maçını kazanamayan Manchester City, galibiyet hasretine Luton Town karşısında son verdi. Manchester ekibi, ilk yarısını geride kapattığı mücadeleyi Bernardo Silva ve Jack Grealish'in golleriyle 2-1 kazandı.
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Premier Lig'de 16. hafta sonunda 37 puanlı Liverpool lider, 36 puanlı Arsenal ikinci, 35 puanlı Aston Villa üçüncü, 33 puanlı Manchester City dördüncü, 30 puanlı Tottenham ise beşinci sırada yer aldı.

LaLiga'da zirve yeniden Girona'nın
Liderlik mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı bir diğer lig olan LaLiga'da Real Madrid, Real Betis deplasmanından 3 puan çıkaramadı. Jude Bellingham ile öne geçtiği maçta Aitor Ruibal'ın golüne engel olamayan Real Madrid, karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Girona, zorlu Barcelona deplasmanından galibiyetle döndü. Real Madrid'in puan kaybettiği haftada Barcelona'yı 4-2 yenmeyi başaran Girona, zirvenin yeni sahibi oldu.

Atletico Madrid ise evinde ağırladığı Almeria'yı 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti.

16. haftası oynanan LaLiga'da, 41 puanlı lider Girona'yı 39 puanla Real Madrid, 34'er puanla da Atletico Madrid ve Barcelona izledi.

Leverkusen'den üst üste ikinci puan kaybı
Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, Stuttgart deplasmanından 1-1'lik skorla döndü. Leverkusen, ligde üst üste 2. kez berabere kaldı.

Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, Eintracht Frankfurt karşısında şok bir yenilgi yaşadı. Rakibine deplasmanda 5-1 mağlup olan Bayern Münih, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Ligde üst sıraları ilgilendiren mücadelede ise Leipzig, Borussia Dortmund deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bundesliga'da 14 hafta sonunda Bayer Leverkusen 36 puanla birinci, bir maçı eksik Bayern Münih 32 puanla ikinci, Stuttgart 31 puanla üçüncü, Leipzig 29 puanla dördündü sıranın sahibi oldu.

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile kazandı
Serie A'nın zirvesindeki Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

Liderlik mücadelesi veren Juventus, evinde konuk ettiği Napoli'yi Federico Gatti'nin golüyle 1-0 yendi.

Milan, 10 kişi kaldığı Atalanta deplasmanında 3-2'lik yenilgi yaşarken, Roma sahasında Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

15. haftası oynanan ligde 38 puanlı lider Inter'i, 36 puanlı Juventus, 29 puanlı Milan ve 25'er puanlı Roma ile Bologna takip etti.


PSG hata yapmadı
Ligue 1'in 15. haftasında PSG, sahasında Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Paris ekibine 3 puanı Bradley Barcola ve Randal Kolo Muani'nin golleri getirirken, Nantes'ın tek golünü Mustafa Muhammed attı.

Zirve takipçilerinden Nice, evinde Reims'i, Monaco da deplasmanda Rennes'i 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Lille ise Clermont ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Ligde 36 puanlı PSG lider koltuğunda otururken, 32 puanlı Nice ikinci, 30 puanlı Monaco üçüncü, 27 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.
AA

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