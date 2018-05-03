5 bin memur alacak! İşte detaylar...

Her geçen gün büyümeye devam eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine 5 bin memur alımı yapılacağı duyuruldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Acentelerimiz ile birlikte ülke çapında 4 bin 870 PTT iş yerimiz var ve 2 bin 735 PTT matik mevcut. 42 bin çalışma arkadaşlarımız ile birlikte posta, lojistik hizmet veriyoruz ve dünyanın yeni trendi e-ticarette hizmet veriyoruz. Bankacılık alanında hizmetlerimiz var. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına kesintisiz götürüyoruz. Banka olmayan yaklaşık bin 800 noktada bankacılık hizmetini PTT aracılığıyla yapıyoruz. Vatandaşımızın gerek kamu gerekse özel sektörle olan işlemlerini online olarak gerçekleştiren bir PTT haline geldik. Bu da bizim memnuniyetimizdir. Önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT istihdam sürecini başlatacağız. 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek olacak. İşte PTT bunu yaparken büyümeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.

ALIMLAR ÖNÜMÜZDEKİ AY OLACAK!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT'nin bünyesine 5 bin memur alımı yapacağı ve alımların önümüzdeki ay içerisinde olacağı belirtildi.