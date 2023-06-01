5 bin kişilik yandaş liste ellerinde patladı

Çınar Demir Ankara

Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ülkemizin nasıl büyük bir badire atlattığı, küresel çetelerin önerileriyle hazırlanan atama listesi ile devletin, İBB modeliyle vesayete teslim edilmesinden Türkiye’yi Allah’ın koruduğu ortaya çıktı. Akit’in Ankara kulislerinden derlediği bilgilere göre, altılı masanın kurulmasıyla birlikte küresel çetenin önerileriyle hummalı bir atama listesi çalışmasına başlandı.

Kılıçdaroğlu'na teslim edilmiş!

Türkiye’yi yeniden ve tepeden tırnağa vesayete teslim etmek üzere hazırlanan 5 bin kişilik atama listesinin büyük oranda tamamlanarak, seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim edildiği iddia ediliyor. İlk aşamada devletin kritik kurumlarının tepe yönetimlerindeki başkanlık, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve özellikle personel ve bilişim daire başkanlıklarının yer aldığı 723 kişilik atama listesinin Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle hayata geçirilmesi planlanmış.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası kurulan Milli Güvenlik Konseyi’nde İngiltere Büyükelçiliği’nden geldiği haberlere konu olan 189 kişilik atama listesine benzer listenin, Türkiye’nin tam vesayete teslim edilmesi açısından oldukça titiz çalışmalarla hazırlandığı da kulislerde dillendiriliyor.

Türkiye'yi İstanbul gibi paylaşacaklardı!

Atamalarla yönetimleri değiştirilecek olan kurumların paylaşımında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’nin eline geçtikten sonra HDP’nin de içinde yer aldığı ittifak tarafından yapılan paylaşım modeli uygulanacaktı. Bilindiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesiyle birlikte, yerel seçim ittifakı kuran HDP dahil zillet partileri, oy oranları ve sundukları katkı nispetinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrolarını ve rant alanlarını paylaşmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paylaşımda bazı cemaat ve tarikatlara da parsa düşmüştü. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve kısmen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde hayata geçirilen paylaşım modelinin, devlet kadrolarının paylaşımı için yapılan listelerde de kullanılacağı ileri sürülüyor.

Akşener, kendisine düşeni beğenmediği için masadan kalkmış

Bir seneyi aşkın süredir süren çalışmalar sırasında özellikle İyi Parti ile HDP arasında büyük çekişme yaşandığı, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kesinleştirilmesi için toplanan masadan kalkmasının nedenlerinden birinin de bu atama listelerinde istediği pozisyonları elde edememesi olduğu kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu heyecanlananları böyle sakinleştirmiş!

CHP yönetimine yakın bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gelerek bu paylaşımdan önemli pay talebinde bulundukları, CHP liderinin ise zaten seçimlerden sonra bütün kadroların ellerine geçeceğini belirterek kendilerini sakinleştirdiği de kulislerden edinilen bilgiler arasında.

Küresel çete avucunu yaladı!

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ezici seçim zaferinin, yıllardır Londra ve Berlin’de yapılan, Türkiye’nin 2023 sonrası yönetiminin ele geçirilmesine yönelik toplantıların tümünü de boşa çıkardığı, küresel çetenin kaybedilen seçim nedeniyle oldukça kızgın olduğu da belirtiliyor.