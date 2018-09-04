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5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

04 Eylül 2018 Salı 14:36
5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, toplam 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen V.E. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:36
  1. Van
  2. Özalp
  3. Emniyet Müdürlüğü

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