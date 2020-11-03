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Ekonomi 5 aydır büyüyoruz
Ekonomi

5 aydır büyüyoruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketinin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:08:00 -
5 aydır büyüyoruz

Eşik değer 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 52,8 seviyesinde bulunan İSO Türkiye imalat PMI ekimde 53,9’a yükseldi. Bu sonuç, Türk imalat sektörünün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan daralmanın ardından üst üste 5 ay büyüme gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ekim ayına ilişkin Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi. Büyümenin öncü verilerinden olan PMI’nın ekimde 53,9’a ulaşarak, üst üste 5 ay yükseldiğine dikkati çeken Varank, “Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018’den beri en yüksek düzeyde” ifadesine yer verdi. Varank’ın paylaşımındaki grafiklere göre Türkiye, ekimde endekste elde ettiği değerle aralarında ABD, Çin, Güney Kore ve Fransa’nın da bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.

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