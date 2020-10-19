5., 6. ve 7. sınıflar ne zaman okula gidecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim uzun süre EBA Tv üzerinden sürdürüldü. 31 Ağustos’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Yüz yüze eğitim ise kademeli olarak başladı. Okul öncesi, 1., 2., 3, 4, 8 ve 12 sınıflar belirli günlerde okula gidiyor. Eğitim hem yüz yüze hem de EBA üzerinden sürüyor. 5., 6.,7. ve 9.,10., 11. sınıf öğrenciler okullarına ne zaman döneceklerini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Yüz yüze eğitimin başlamadığı sınıflar konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk, salgının seyrine göre karar verildiğinin altını çizdi. Bakan Selçuk, “Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak” dedi.