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Eğitim 5, 6, 7, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Eğitim

5, 6, 7, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

5. sınıflar ne zaman okula gidecek? 6. sınıflar ne zaman okula gidecek? 7. sınıflar ne zaman okula gidecek? 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Sorularını 5, 6, 7 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:54:00 - 2020-10-11 16:55:08
5, 6, 7, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. sınıf ve 12.sınıflar yarın yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitime ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflar haftada 2 gün boyuna 6+6 olarak 12 saat, imam hatip ortaokullarında da haftada 2 gün okula gidilecek. İmam Hatip ortaokul öğrencileri 2 gün boyunca toplam 14 ders saati işleyecek. Lise hazırlık okuyan öğrenciler ile 12. sınıfta okuyan öğrenciler de yine iki gün okula gidecek. Lise öğrencilerinin toplam ders saati 16 olacak.

Hangi dersler yüz yüze işlenecek?

İmam hatip ortaokulu 8. sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerini okullarda yüz yüze eğitimle görecek. Yüz yüze eğitimle öğrenciyi okula gönderip göndermemekte serbest olan velilerin merak ettiği konulardan biri de uzaktan eğitim gören öğrencilerin hangi müfredattan sorumlu olacağı. MEB, yaptığı açıklamada, online eğitim gören öğrencilerin de tüm müfredattan sorumlu olacağını açıkladı. 

5, 6, 7, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar okullarında yüz yüze eğitime 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıklamıştı. Peki 5. 6. ve 7. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimin dışında tutulan diğer sınıf öğrencileri için şuan yüz yüze eğitiminin ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih yok. Ancak, önümüzdeki günlerde koronavirüs vaka sayılarına bakılıp Bilim Kurulu tarafından verilecek tavsiye kararından sonra 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

 

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