4'ü DEM Partili! Şanlıurfa'da terör örgütüne büyük operasyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ittifak ettiği ve kemalistlerin tepki vermediği DEM Partililerin üst düzey yöneticileri meydanlarda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" çağrıları yaparken, üyeleri de terör propogandalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı tarafından PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

4'ü DEM Partinin Suruç Meclis üyesi adayı

600 jandarma personeliyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 4'ü DEM Parti Suruç Belediye Meclis adayı olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 18 adet cep telefonu, 11 sim kart, 6 hard disk, 2 adet bilgisayar, 4 adet tablet, 3 adet laptop, 7 adet USB flaş bellek, 4 adet hafıza kartı, 14 adet DVD, 8 adet CD, 1 adet Abdullah Öcalan’a ait örgütsel kitap, 2 av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, 16 adet havai fişek, 4 adet yasaklı kitap, 1 adet örgüt bayrağı, 11 adet örgüt mensubu fotoğrafı, 1 adet kripto para üretim cihazı ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Planladıkları eylemler ortaya çıktı!

Öte yandan, şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.

Grupların 1 Eylül 2023 tarihinde Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde olduğu da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.