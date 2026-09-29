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Gündem 5’i CHP, 3’ü YRP, 1’i İYİ Parti’den… 9 belediye başkanı daha bugün AK Parti’ye geçiyor
Gündem

5’i CHP, 3’ü YRP, 1’i İYİ Parti’den… 9 belediye başkanı daha bugün AK Parti’ye geçiyor

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5’i CHP, 3’ü YRP, 1’i İYİ Parti’den… 9 belediye başkanı daha bugün AK Parti’ye geçiyor

Partilerinden peş peşe istifa eden belediye başkanlarıyla siyaset dünyası fokur fokur kaynarken farklı partilerden 9 belediye başkanının daha bugün AK Parti’de katılması bekleniyor. AK Parti’ye katılacak başkanlardan 5’inin CHP, 3’ünün Yeniden Refah, birinin ise İYİ Parti’den olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılacak. Toplantıda AK Parti’ye katılım töreni de düzenlenecek. Törende farklı partilerden 9 belediye başkanının daha AK Parti’ye geçeceği iddia edildi.

AK Parti’ye geçecek başkanlar arasında CHP’den seçilen dört isim bulunuyor. Bunlar İzmir Çiğli, Antalya Elmalı, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası ve Erzurum Şenkaya belediye başkanları.

YENİDEN REFAH'TA KAN KAYBI DURMUYOR

Seçimlerde kazandığı onlarca belediye başkanını Ak Parti'ye kaptıran Yeniden Refah Partisi’ndeki kan kaybı da durmuyor. Partinin Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ile Elazığ Palu belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılacağı öğrenildi.

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı da İYİ Parti’den AK Parti’ye geçecek isimler arasında yer alıyor.

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