“48 ve 36 ay taksitlendirme önemli bir avantaj oluşturacak”

Şahsuvaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Çok sayıda marka, inisiyatif kullanarak tüketiciye taksitlendirme seçenekleri sunuyordu. Ancak bunun marka inisiyatifinden çıkarılıp bir standart haline getirilmesi gerekiyordu. Farklı fiyat aralıklarına sahip araçları kapsayan taksit avantajını düşünürsek, genelgenin tüm segmentleri hedef aldığını görüyoruz. Sektörde 120 TL’den başlayıp 750 bin TL’ye uzanan araçlar, satışlardan en büyük payı alıyor. Genelge, bu fiyatlar arasında yer alan araçların satın alma gücünü artıracak. Dolayısıyla getirilen 48 ve 36 ay taksit uygulaması önemli bir avantaj oluşturacak. Düzenlemenin özellikle 120 bin TL ile 750 bin TL arasındaki araçlara yönelik olumlu etkilerini hızla alacağımıza inanıyoruz. Sektörde ultra lüks araçlar olarak tanımladığımız 750 bin TL ve üzeri araçların satın alma hareketinde bir etki oluşturacağını düşünmüyoruz.”