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48 saattir enerji krizi yaşanan Venezuela'da elektrik santralinde patlama!

Venezuela'da bir elektrik santralinde patlama oldu. Yerel medya santraldeki patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini; patlama sonrası bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu.

09 Mart 2019 Cumartesi 22:06
48 saattir enerji krizi yaşanan Venezuela'da elektrik santralinde patlama!

Venezuela'nın Bolívar eyaletinin başkenti Ciudad Guayana'da bir elektrik santralinde patlama oldu.

Yerel medya santraldeki patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini; patlama sonrası bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Hükümet: ABD bağlantılı siber saldırılar var

Venezuela’da elektrik kesintileri başkent Caracas’ın yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde Perşembe'den bu yana sürüyor.

Maduro hükümeti, kesintinin ABD bağlantılı siber bir saldırı sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 22:06
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  • uyan dünya uyan dünya 11 dk önce
    yahudistan p..ç abd sine kimse bir şey diyemiyor korkudan

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