48 saatte üç göçmen teknesi battı!
Tunus'un güney kıyılarında Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin batması sonucu 2'si bebek 3 kişi öldü, 12 kişi ise kayboldu.
Tunus'un güney kıyılarında Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin batması sonucu 2'si bebek 3 kişi öldü, 12 kişi ise kayboldu.
Sfaks kentindeki Birinci Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, yerel medya mensuplarına yaptığı açıklamada, son 48 saatte Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin battığını belirtti.
Batan teknelerden denize düşen 152 kişinin kurtarıldığını aktaran Mesmudi, 2'si bebek 3 kişinin cesedine ulaştıklarını, kayıp 12 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.