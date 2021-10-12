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Gündem 48 ilde sağanak yağış etkili olacak
Gündem

48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde yarın sağanak yağmur etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 21:46:00 -
48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak perşembe günü sıcaklığın tekrar artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

48 ilde yağmur bekleniyor

Çarşamba günü; İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Muş, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak.

Perşembe günü yağmur etkisini kaybediyor

Perşembe günü yağmur birçok ilde etkisini kaybedecek. Ancak 12 ilde yağmur görülecek. Bu iller; İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olarak karşımıza çıkıyor.

Cuma günü 22 ilde yağış

Cuma günü; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın'da yağmur bekleniyor.

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