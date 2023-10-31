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Sağlık 48 ilde 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği' operasyonu: 50 şüpheli yakalandı
Sağlık

48 ilde 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği' operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 13:23:00 -
48 ilde 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği' operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında; çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda; İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurarak çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satışa sunduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemeleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el kondu. Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" dedi.

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