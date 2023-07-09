48 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Herkes hücum edecek

Fransa Çalışma Bakanlığı, işçi alımı yapacaklarını açıkladı. Ülkede çalışacak işçiler için hangi mesleklerin arandığı da açıklanırken, oturum izni de verilecek.

Özellikle hizmet sektörü için çok ciddi personel eksiğinin olduğu ifade edildi. Fransa Çalışma Bakanı açıklamasında; sağlık, inşaat, konaklama ve restoran alanında oturumu olmayan işçilerin çalışmasına da imkan verileceğini söyledi.

Paris'te yer alan restoranlarda yasal yollar ile yapılan iş sözleşmeleriyle uzun yıllar Fransa'da çalışan fakat oturum izni alamayan personele oturum izni verilecek.

Fransa'da asgari ücret 1600 euro civarında ödeniyor. Bugünkü kur olan 28,43 TL üzerinden hesaplandığında asgari ücretin 48 bin 488 TL'ye denk geliyor. Fransa'da işçi olarak çalışan kişiler, en az asgari ücret almaları durumunda 48 bin TL kazanacak.

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