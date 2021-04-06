475 milyon liralık destek üreticilerin hesaplarına yattı

Ödemelerin dün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıklayan Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin de bilgi verdi. Bu kapsamda, hububat-baklagil-dane mısır için 35 bin 525 üreticiye 94 milyon 362 bin 593 lira, yaş çay fark ödemesi desteği kapsamında 182 bin 316 üreticiye 188 milyon 561 bin 122 lira ödeneceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Yem bitkileri desteği kapsamında 34 bin 798 üreticiye 99 milyon 585 bin 662 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği için 2 bin 454 üreticiye 9 milyon 630 bin 312 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için de 4 bin 952 üreticiye 2 milyon 374 bin 498 lira ödenecek. Toplamda 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi yapacağız. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun.”

Su ürünerine 85 milyonluk destek

Bakan Pakdemirli, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü de her yıl desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Destek ödemelerinde özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinin başta geldiği bilgisini veren Pakdemirli, 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında, su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık desteğin dün itibariyle ödendiğini açıkladı.