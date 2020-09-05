470 ton oldu! Altın paniği kaybettirdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde piyasalara güvenli liman olarak bilinen altın damga vurdu. Sene başında 1559 dolar seviyesinde olan ons altın yaklaşık yüzde 35 artışla 2.075 dolar seviyesini gördü. Ardından yükselmeyle gelen kar satışları sonrası 1950 dolar seviyelerine çekildi. Aynı süreçte gram altın 298 TL'den 515 TL'ye kadar yükseldi.

470 ton oldu

Yerli yatırımcıların altın hesaplarının büyüklüğü sene başında 250 ton civarındaydı. Şimdilerde ise 470 ton civarına yükseldi. Ancak son dönemde altına koyulan vergi vatandaşları bankadan alıp satmaya değil, fiziki altın almaya yöneltti. Bu kapsamda fiziki altın ithalatında ciddi artış yaşandı. 2020'nin ilk 8 ayında altın ithalatı yüzde 120 arttı.

Panik alım yapanlar kaybetti

Ağustos ayının başında faizlerin düşük olması, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim ve koronavirüs endişesi altın fiyatlarında rekor bir yükselişe neden oldu. Ancak bu yükselişin daha da süreceğini düşünerek taan fiyattan altın alanlar zarar etti. Konuya ilişkin konuşan Analist İslam Memiş, Rusya ve ABD'den gelen Kovid-19 aşısı açıklamalarının altın fiyatlarında gerilemeye neden olduğunu belirterek "Ağustos ayının ilk haftasında altının gram fiyatı, Kapalıçarşı’da 515 liraya kadar yükseldi. Vatandaşların panik alımlar yaptığını gördük. İki haftada 7 milyar dolarlık (yaklaşık 50 milyar TL) panik alımı yapan vatandaşlar zarar etti. Agresif dalgalanmalarda yatırımcılar soğukkanlı olmalı. Hareketlerin normalleşmesini beklemeli." dedi.

Kaynak: Türkiye gazetesi