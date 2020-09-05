  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 470 ton oldu! Altın paniği kaybettirdi
Ekonomi

470 ton oldu! Altın paniği kaybettirdi

2020 yılının başından bu yana dalgalı kur seyreden altında, fiziki hesapların büyüklüğü 470 tona yaklaştı. Rekor seviyeleri görerek altının daha yükseleceğini sanıp yüksek fiyatlardan panik alım yapan vatandaşlar ise zarar etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 08:34:00 -
470 ton oldu! Altın paniği kaybettirdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde piyasalara güvenli liman olarak bilinen altın damga vurdu. Sene başında 1559 dolar seviyesinde olan ons altın yaklaşık yüzde 35 artışla 2.075 dolar seviyesini gördü. Ardından yükselmeyle gelen kar satışları sonrası 1950 dolar seviyelerine çekildi. Aynı süreçte gram altın 298 TL'den 515 TL'ye kadar yükseldi.

470 ton oldu

Yerli yatırımcıların altın hesaplarının büyüklüğü sene başında 250 ton civarındaydı. Şimdilerde ise 470 ton civarına yükseldi. Ancak son dönemde altına koyulan vergi vatandaşları bankadan alıp satmaya değil, fiziki altın almaya yöneltti. Bu kapsamda fiziki altın ithalatında ciddi artış yaşandı. 2020'nin ilk 8 ayında altın ithalatı yüzde 120 arttı.

Panik alım yapanlar kaybetti

Ağustos ayının başında faizlerin düşük olması, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim ve koronavirüs endişesi altın fiyatlarında rekor bir yükselişe neden oldu. Ancak bu yükselişin daha da süreceğini düşünerek taan fiyattan altın alanlar zarar etti. Konuya ilişkin konuşan Analist İslam Memiş, Rusya ve ABD'den gelen Kovid-19 aşısı açıklamalarının altın fiyatlarında gerilemeye neden olduğunu belirterek "Ağustos ayının ilk haftasında altının gram fiyatı, Kapalıçarşı’da 515 liraya kadar yükseldi. Vatandaşların panik alımlar yaptığını gördük. İki haftada 7 milyar dolarlık (yaklaşık 50 milyar TL) panik alımı yapan vatandaşlar zarar etti. Agresif dalgalanmalarda yatırımcılar soğukkanlı olmalı. Hareketlerin normalleşmesini beklemeli." dedi.

Kaynak: Türkiye gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Bir aydan o seviyelerin üstünü görür vatandaş zarar etmez altın ve dolar gördüğü fiyatı unutmaz
  • Yanıtla

isimsiz

altın alanlar zarar etmiş güldürmeyin,altına yatırım yapanlar dövize yatırım yapanlardan daha çok kazandı
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı
Gündem

Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı

Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olarak Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Merye..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
4 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

4 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 564 oldu. 1612 kişiye daha koronavirüs ta..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı